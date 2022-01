Alte Bitcoin-Wallets reaktiviert: Kehren die Bitcoin-Wale zurück?

• Erneut wird eine uralte inaktive Bitcoin-Adresse plötzlich wieder aktiviert• Krypto-Community wird hellhörig• Seit Monaten werden ruhende Bitcoin-Wallets reaktiviert

Die Inhaber grösserer Wallets werden in der Kryptowelt als "Wale" bezeichnet. Eben ein solcher ist im Dezember 2021 womöglich nach Jahren der Abstinenz wieder auf den Plan getreten. Wie "BTC Echo" berichtet, war mit dem betreffenden Wallet, das 321 Coins enthält, seit 2013 keine Transaktion mehr durchgeführt worden. Wenn man berücksichtigt, dass die Idee des Bitcoin erst 2008 entstanden ist, dann ist das eine Ewigkeit.

Der Wert dieser 321 Bitcoin kletterte in der Zeit der Inaktivität von rund 6'600 US-Dollar auf jetzt über 15 Millionen US-Dollar. Doch nun zeige der Transaktions-Tracker Whale Alert, dass hiervon knapp 198 BTC auf eine unbekannte Wallet überwiesen wurden. Ob sie jetzt verkauft werden sollen, ist bisher unklar.

💤 A dormant address containing 321 #BTC (15,103,046 USD) has just been activated after 8.8 years (worth 6,594 USD in 2013)!https://t.co/JCZ1I3yO6Y