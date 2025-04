Aktien von PayPal und Coinbase legen zu: PayPal und Coinbase kooperieren bei Stablecoins

• PayPal und Coinbase erweitern ihre Partnerschaft• Coinbase-Plattformen ermöglichen gebührenfreie Einkäufe• Neue Anwendungsfälle für Zahlungen sollen erforscht werden

Coinbase-Nutzer können bereits seit einigen Jahren ihre PayPal-Konten für die sofortige und direkte Finanzierung von Einkäufen auf Coinbase und für Abhebungen von Fiat-Währung von Coinbase nutzen. Nun haben die beiden Partner vereinbart, diese Kooperation auszubauen.

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

PYUSD soll gestützt werden

Der Fokus richtet sich nun auf den PayPal USD (PYUSD), den hauseigenen Stablecoin des Zahlungsdienstleisters, der vollständig durch US-Dollar-Einlagen, US-Treasuries und ähnliche Bargeldäquivalente gedeckt ist. So wird es Coinbase-Nutzern nun ermöglicht, PYUSD ohne Plattformgebühren zu kaufen, zu verkaufen und zu handeln, während sie auch in der Lage sind, PYUSD 1:1 in US-Dollar direkt auf Coinbase-Plattformen einzulösen.

Ferner wollen die beiden Partner bei einer Vielzahl von Innovationen zusammenarbeiten, die darauf abzielen, die Akzeptanz und den Nutzen von Stablecoin-basierten Lösungen für die Zwecke der Bewegung oder Verwaltung von Geld auf der ganzen Welt, insbesondere im Handel, zu beschleunigen. Darüber hinaus wurde vereinbart, neue Anwendungsfälle für PYUSD in DeFi- und Onchain-Plattformen zu untersuchen.

"Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Coinbase und der gesamten Kryptowährungs-Community neue, spannende und innovative Anwendungsfälle voranzutreiben, PYUSD in den Mittelpunkt zu stellen und den Nutzen und die Akzeptanz digitaler Währungen bei Entwicklern, Kunden und anderen Nutzern weiter voranzutreiben", kommentierte Alex Chriss, Präsident und CEO von PayPal, die Ausweitung der Partnerschaft.

Das machen die Aktien von PayPal und Coinbase

Die an der NASDAQ gelistete PayPal-Aktie steigt zeitweise um 0,69 Prozent auf 65,21 Dollar. Dagegen kann der Coinbase-Titel gleichzeitig um 2,18 Prozent auf 208,34 Dollar zulegen.

Redaktion finanzen.ch