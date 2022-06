Trading Idee: Givaudan - Long-Chance an Unterstützung?

Sollte ein Abprall an der Unterstützung von CHF 3.500 nach oben gelingen, wäre die nächste Anlaufmarke zunächst bei CHF 3.690 zu sehen. Hier verläuft auch nur leicht darüber der 50er-EMA im Tageschart bei CHF 3.700. Der 50er-EMA bildet zusammen mit dem Widerstand bei CHF 3.690 eine massive Widerstandszone. Bisher sind die Aktien von Givaudan hier auch wiederholt nach unten abgeprallt. Sollte doch ein Durchbruch nach oben gelingen, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Widerstand bei CHF 3.800 zu rechnen. Brechen die Aktien hingegen nach unten unter die Unterstützung von CHF 3.500 durch, würde sich die erste Auffangzone direkt bei CHF 3.450 befinden.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Aktien von Givaudan erwägen. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Open End Turbo (CH1155463966) der UBS an. Das Kursziel wäre im Bereich von CHF 3.690 zu sehen. Der Stopp könnte bei CHF 3.380 platziert werden.

Trading Idee: Givaudan Basiswert Givaudan (ISIN: CH0010645932) Produktgattung Mini-Future Emittent UBS ISIN/VALOR Hebelprodukt CH1155463966 / 115546396 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 0,80 CHF/0,81 CHF (01.06.2022, 11:20 Uhr) Basispreis variabel 3.140,28 CHF Knock-out-Schwelle 3.218,78 CHF Hebel 8,84 Abstand zum Knock-out 8,37% Stop-Loss Call 0,46 CHF Ziel Call 1,08 CHF (+33,30%)

Disclaimer: