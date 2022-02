Givaudan-Aktie freundlich: So viel verdiente Givaudan-CEO Gilles Andrier 2021

Das ist etwas mehr als noch im Vorjahr mit 6,07 Millionen.

Der Lohnanstieg ist vor allem auf steigende Boni zurückzuführen, "wie dem Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Diese stiegen um 5,5 Prozent auf gesamthaft 4,36 Millionen Franken. Der Fixlohn stieg nur leicht auf 1,94 Millionen.

Die Gesamtentschädigung der Geschäftsleitung bei Givaudan kletterte auf 20,4 Millionen von 19,9 Millionen Franken. Und die Verwaltungsräte wurden 2021 mit insgesamt knapp 3,2 Millionen Franken entschädigt.

An der SIX geht es für die Givaudan-Aktie am Mittwoch zeitweise um 1,48 Prozent nach oben auf 3'715,00 Franken.

ra/ys

Zürich (awp)