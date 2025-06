Verluste in Europa: STOXX 50 schliesst in der Verlustzone

Schlussendlich schloss der STOXX 50 den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0.11 Prozent) bei 4’584.51 Punkten ab. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.054 Prozent auf 4’587.29 Punkte an der Kurstafel, nach 4’589.76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4’569.15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’589.17 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 09.05.2025, den Stand von 4’463.23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’694.75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 4’571.45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 5.66 Prozent aufwärts. Bei 4’826.72 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3’921.71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Diageo (+ 2.10 Prozent auf 19.74 GBP), BASF (+ 1.08 Prozent auf 42.30 EUR), HSBC (+ 0.51 Prozent auf 8.86 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.45 Prozent auf 51.58 EUR) und Rolls-Royce (+ 0.36 Prozent auf 8.88 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen SAP SE (-1.74 Prozent auf 267.60 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1.49 Prozent auf 112.20 GBP), RELX (-1.36 Prozent auf 39.21 GBP), Allianz (-1.32 Prozent auf 350.60 EUR) und Deutsche Telekom (-0.86 Prozent auf 33.54 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 15’557’486 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 317.719 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.95 zu Buche schlagen. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7.52 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

