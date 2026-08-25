Surge Holdings Aktie 59641027 / US86882L1052
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25.08.2026 22:00:00
Uranium Prices Surge as Nuclear Demand Accelerates
Bloomberg's continuous front-month uranium futures contract (UXA1 Comdty) briefly surged above $100 a pound in late January, driven by tightening supplies, renewed government support for nuclear power, and rising electricity demand from the AI infrastructure boom. Uranium futures then retreated and remained range-bound between $84 and $87 for five months. But momentum has returned in August, with prices approaching $89 a pound, the highest level since early February. The ongoing theme is that years of underinvestment have limited mine supply growth…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!