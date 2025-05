ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

UBS erhöht BIP-Prognose für China 2025 auf 4 Prozent

Die Lockerung der Handelsspannungen zwischen den USA und China veranlasst UBS, ihre BIP-Wachstumsprognose für China in diesem Jahr von 3,4 Prozent auf 4 Prozent anzuheben, schreiben die Analysten von UBS Investment Bank Research in einer Researchnote. Die Basistarife der USA dürften das Wirtschaftswachstum des Landes voraussichtlich nur noch um 1 bis 1,5 Prozentpunkte schmälern, wobei die chinesischen Exporte in die USA in den kommenden Quartalen voraussichtlich um rund 30 Prozent zurückgehen werden. Chinas Gesamtexporte könnten in diesem Jahr um 6 Prozent sinken, fügen sie hinzu. Für den Rest des Jahres 2025 erwarten die Analysten weiterhin zusätzliche Senkungen der Leitzinsen um 20 bis 30 Basispunkte und weitere Fortschritte beim Abbau der Immobilienbestände.

Schwäche in ultralangen japanischen Staatsanleihen erfordert Massnahmen

Die Schwäche im ultralangen Laufzeitsegment der japanischen Zinsstrukturkurve "erfordert eindeutig Massnahmen des Finanzministeriums und der Bank of Japan (BoJ)", sagt Tomohisa Fujiki von Citi Research. Eine Verringerung der Emissionen und die Integration der Laufzeiten für "Rinban"-Operationen im ultralangen Sektor seien die am einfachsten umzusetzenden Massnahmen. Rinban-Operationen sind die Kaufgeschäfte der BoJ zur Steuerung der Zinsstrukturkurve. "Wir würden erwarten, dass sich die Kurve abflacht, wenn Massnahmen ergriffen werden, aber die mittelfristigen Auswirkungen dürften begrenzt sein", sagt er. Die Rendite 30-jähriger japanischer Anleihen wurde zuletzt 1 Basispunkt höher bei 2,952 Prozent gehandelt, laut LSEG.

+++ Konjunkturdaten +++

Hongkong BIP 1Q saisonbereinigt +1,9% gg 4Q

Eurozone /Handelsbilanz März Überschuss 36,8 Mrd EUR (Vj Überschuss 22,8 Mrd EUR)

Eurozone/Exporte März +2,9%, Importe +1,0% gg Vormonat - saisonbereinigt

Eurozone/Handelsbilanz März saisonbereinigt Überschuss 27,9 Mrd EUR (Feb: Überschuss 22,7 Mrd EUR)

