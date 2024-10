UBS Aktie News: UBS präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 04:28 Uhr sprang die UBS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 28,22 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 12'310 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die UBS-Aktie sogar auf 28,42 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,04 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'663'854 UBS-Aktien.

Bei einem Wert von 28,78 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UBS-Aktie derzeit noch 1,98 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,88 CHF. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 35,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für UBS-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,640 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,823 USD belaufen. Am 14.08.2024 legte UBS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,42 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.76 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte UBS möglicherweise am 28.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,64 USD je UBS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UBS-Aktie

Carsten Spohr steht als Lufthansa-Chef fest

EMC plant baldigen Stellenabbau

Evolva vergibt Lizenz an Serodus