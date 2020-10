Uber-Aktie schwächer: Uber bietet BMW und Daimler anscheinend über 1 Milliarde Euro für FreeNown

Der US-Mobilitätsdienstleister Uber bietet einem Magazinbericht zufolge weit mehr als 1 Milliarde Euro für das Joint-Venture FreeNow der Autohersteller BMW und Daimler.

Uber wolle den Partnern jeweils einen hoch dreistelligen Millionenbetrag zahlen, berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf Branchenkreise. Die Entscheidung über einen Verkauf sei noch nicht gefallen. Daimler-Chef Ola Källenius wolle das unprofitable Gemeinschaftsunternehmen verkaufen, BMW zögere noch. CEO Oliver Zipse sehe die Gefahr, den Amerikanern so den Weg auf den europäischen Markt freizuräumen.

Von Daimler hiess es dazu auf Anfrage, dass man Marktspekulationen grundsätzlich nicht kommentiere. Es gebe Verhandlungen, bestätigte BMW am Mittwoch in München.

Daimler-CEO Källenius hatte erst Anfang dieser Woche bekräftigt, dass die Mobilitätsdienste mit Blick auf die Finanzen auf eigenen Beinen stehen müssen. Grundsätzlich sei man in diesem Bereich offen für weitere Partner, hatte der Manager am Montag erklärt.

FreeNow vermittelt Smartphonenutzern Taxis oder Mietwagen mit Fahrer. Die Plattform ist Teil eines grösseren Mobilitäts-Joint-Ventures, das Daimler und BMW Anfang 2019 gegründet hatten. Die Konzerne suchen schon länger nach Möglichkeiten, andere Autokonzerne oder Grossinvestoren an dem Gemeinschaftsunternehmen zu beteiligten, so das Magazin weiter. Inzwischen hätten sich auch potenzielle Käufer für einen weiteren Teil des JV gemeldet, so das Magazin unter Berufung auf Industriekreise weiter. Für die Parkplatz-App ParkNow hätten Interessenten einen dreistelligen Millionenbetrag geboten.

An der NYSE verliert die Uber-Aktie derzeit 1,29 Prozent auf 35,84 Dollar.

FRANKFURT (Dow Jones) / (awp international)