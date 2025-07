TX Group-Aktie tiefer: Tamedia ernennt Edi Estermann zum neuen Kommunikationschef

Der 60-Jährige wird die Funktion am 1. Oktober 2025 übernehmen und direkt an CEO Jessica Peppel-Schulz berichten, wie das Verlagshaus am Mittwoch mitteilte.

Estermann leitete zuletzt die Kommunikation des Eurovision Song Contests 2025 in Basel. Davor war er unter anderem Sprecher der SRG-Generaldirektion und Kommunikationschef bei Ringier. Mit seiner breiten Erfahrung in Transformationsphasen und digitaler Kommunikation soll er die Positionierung der TX Group-Tochter stärken und die Kommunikationsstrukturen agiler gestalten, wie es hiess.

Die TX Group-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,71 Prozent auf 210,50 CHF.

Zürich (awp)