TPL Plastech: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TPL Plastech hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.07 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.880 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat TPL Plastech 1.49 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39.89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.07 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch