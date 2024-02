Tesla-Konkurrent mit revolutionärem Design: Polestar 4 verzichtet auf Heckscheibe

• Polestar konnte sich bereits etablieren• Neues SUV-Modell ohne Heckscheibe• 544 PS starker Allradantrieb aus dem Geely-Sortiment

Dieser neue EV-Hersteller nimmt es mit Tesla & Co. auf

Das jüngste Sternchen am EV-Himmel ist Polestar, eine Volvo-Ausgründung im Besitz des chinesischen Konzerns Geely. Und das Unternehmen konnte bereits einen beeindruckenden Erfolg erzielen, wie EFAHRER berichtet. So hat sich die Marke bereits in Deutschland fest etabliert. Die Elektro-Limousine Polestar 2 wurde im Jahr 2019 eingeführt und ist seitdem das Schlüsselfahrzeug der Marke. Der eigentliche Beginn von Polestar als eigenständige Marke wurde zuvor durch den Hybrid-Sportwagen Polestar 1 markiert. Allerdings war dieses Modell auf 1500 Exemplare limitiert und wird mittlerweile nicht mehr produziert. Stattdessen gewinnt Polestar als Elektroautomarke an Fahrt. Im Jahr 2024 sollen zwei weitere Modelle, der Elektro-SUV Polestar 3 und das SUV-Coupé Polestar 4, in Deutschland auf den Markt kommen.

Modell ohne Heckscheibe

Mit dem Polestar 4 kommt in diesem Jahr ein neues Modell mit einer Besonderheit auf den Markt. Das 4,84 Meter lange sowie 2,14 Meter breite SUV-Coupé soll nicht mit einer Heckscheibe ausgestattet sein. Stattdessen verfügt das Fahrzeug über ein weit nach hinten gezogenes Glasdach. Eventuelle Sichteinschränkungen werden schliesslich durch eine Rückfahrkamera ausgeglichen, die kontinuierlich ihr Bild auf ein Display überträgt. "Der Polestar 4 reiht sich in die Design-Tradition des Polestar Precepts ein und verzichtet auch dieses Mal auf eine Heckscheibe. Das schafft Platz für ein längeres Panorama-Dach und mehr Raum sowie Deckenhöhe für die BeifahrerInnen; anstelle einer Scheibe sorgt eine HD-Heckkamera für Durchblick und bietet sogar erheblich mehr Sicht", erklärt Polestar auf der entsprechenden Website. Ein hochauflösendes Display anstelle eines herkömmlichen Rückspiegels übernimmt dabei beide Funktionen früherer Rückspiegel, indem es zwischen der Live-Übertragung der Kamerabilder und der Anzeige der Fondpassagiere wechselt. Insgesamt sollen zwölf Kameras, ein Radar, zwölf Ultraschallsensoren und eine Müdigkeitserkennung für Sicherheit sorgen. Der Polestar 4 wird mit dem 544 PS starken Allradantrieb aus dem Geely-Regal ausgestattet, der in verschiedenen Elektroautos wie dem Zeekr X, dem Smart #1 oder dem Volvo EX30 erhältlich ist. Mit einer 102 kWh grossen Batterie, 200-kW-Schnellladefähigkeit und modernstem Infotainment dürfte er eine äusserst interessante Alternative zu anderen Fahrzeugen in der Preisklasse von 60.000 Euro darstellen, wie EFAHRER hinzufügt.

Redaktion finanzen.ch