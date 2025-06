Tencent Aktie News: Anleger greifen bei Tencent am Mittwochmittag zu

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,3 Prozent auf 57,19 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 23'512 Punkten liegt. Die Tencent-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 57,19 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 57,01 EUR. Zuletzt wechselten 150 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,25 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,84 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 40,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 42,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 4,50 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,38 CNY je Tencent-Aktie. Tencent liess sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 5,61 HKD. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 4,87 HKD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 192.48 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 10,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 173.53 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Am 13.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2025 auf 26,24 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

NVIDIA setzt auf China - Wendepunkt für die NVIDIA-Aktie?

Hang Seng-Titel Tencent-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tencent-Anleger freuen

Ausblick: Tencent gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt