TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der AIXTRON SE-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die AIXTRON SE-Aktie an diesem Tag 21.97 EUR wert. Bei einem AIXTRON SE-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 455.166 AIXTRON SE-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’388.26 EUR, da sich der Wert eines AIXTRON SE-Anteils am 11.06.2025 auf 14.04 EUR belief. Die Abnahme von 10’000 EUR zu 6’388.26 EUR entspricht einer negativen Performance von 36.12 Prozent.

AIXTRON SE war somit zuletzt am Markt 1.58 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der AIXTRON SE-Papiere an der Börse XETRA war der 06.11.1997. Der Erstkurs des AIXTRON SE-Papiers lag beim Börsengang bei 3.03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch