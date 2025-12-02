|
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. Dezember
*** 02:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei George P. Schultz
Memorial Lecture Series event
*** 09:40 EU/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel der Esma zu
"Burden Reduction in the Digitalisation Era"
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Oktober
*** 11:00 DE/Bilfinger SE, Kapitalmarkttag (09:00 PK)
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 6,3%
zuvor: 6,3%
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) November
Eurozone
PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+2,1% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
11:30 DE/Auktion 2,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit
Dezember 2027 im Volumen von 4,5 Mrd EUR
*** 16:00 US/Fed-Vizechefin Bowman, Anhörung im Finanzdienstleistungsausschuss
des Repräsentantenhauses zu Bankenaufsicht
*** 17:35 DE/SAP SE, CEO Klein bei UBS Global Technology Conference
*** - FR/OECD, Wirtshaftsbericht
*** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre Close Trading update 2025
