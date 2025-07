Sustainable Real Estate Switzerland meldet Vollvermietung von Liegenschaft

Zürich (awp) - Der an der Schweizer Börse SIX kotierte Fonds Sustainable Real Estate Switzerland hat in einer Liegenschaft in der Westschweiz alle 48 Wohnungen per 1. August vermietet. Der Wertzuwachs der Liegenschaft in Corsier-sur-Vevey im Kanton Waadt übersteige die Sanierungskosten deutlich, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstagabend.

Die Sanierung wurde bereits Ende Juli abgeschlossen und damit einen Monat vor dem ursprünglichen Plan. Dabei habe man das Projektbudget von 10,4 Millionen Franken eingehalten.

Der Verkehrswert nach der Sanierung betrage 24,3 Millionen Franken. Unter Berücksichtigung der Baukosten resultiere ein nicht realisierter Kapitalgewinn in Höhe von 2,7 Millionen Franken, schrieb der Fonds weiter.

jb/ys