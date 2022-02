So sah das Portfolio von Starinvestor Ray Dalio im vierten Quartal 2021 aus

Institutionelle Investoren, deren verwaltetes Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, sind gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC verpflichtet, ihre Investitionen vierteljährlich mittels des 13F-Formulars offenzulegen - so auch Ray Dalio mit seinem Hedgefonds Bridgewater Associates. Der Portfolio-Wert von Bridgewater Associates belief sich zuletzt auf 17,2 Milliarden US-Dollar.

Auch im vergangenen Jahresviertel hat sich wieder einiges in dem Depot getan. Das Investmentunternehmen hält insgesamt 731 Positionen, darunter sowohl Aktien als auch Beteiligungen an börsengehandelten Fonds. Die grösste Position nahm der SPDR S&P 500 ETF Trust ein, der mit einem Wert von 896 Millionen US-Dollar 5,2 Prozent des Portfolios ausmachte. Was sich auf den nachfolgenden neun Top-Positionen bei den Aktienbeteiligungen getan hat, zeigt das folgende Ranking. Stand der Daten ist der 31. Dezember 2021.

Redaktion finanzen.ch