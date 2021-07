Smartphone-Riese spürt die Chipknappheit: Warum Samsung sein Galaxy S21 FE limitieren muss

• Herstellern weltweit fehlt es an Bauteilen für ihre Produkte• Nicht nur Smartphone-Hersteller Samsung ist betroffen• Start des Galaxy S21 FE wird auf Oktober verschoben>br>

Weltweiter Mangel an Bauteilen

Nachdem der Handy-Markt t3n zufolge im Jahr 2020 Schwierigkeiten hatte, da die Verbraucher nicht bereit oder in der Lage waren in den Einzelhandel zu gehen um sich neue Geräte zu kaufen, steigt die Nachfrage nach Mobiltelefonen zwischenzeitlich wieder. Nun erschwert jedoch der weltweite Chipmangel die Produktion der Smartphones, was vor allem auch kleinere Hersteller schwer trifft. Aber auch die grossen Hersteller haben mit diesem Problem zu kämpfen. Während Apple Berichterstattungen zufolge vom Chiphersteller TSMC priorisiert wird, hat Android -Marktführer Samsung Probleme mit der Herstellung einiger Modelle.

Nicht nur Samsung ist betroffen

Viele der kleinen Smartphone-Hersteller können der Konkurrenz in dieser Lage kaum oder nur schwer standhalten. Sie haben es, im Gegensatz zu den grossen Herstellern, noch schwerer sich Lieferungen von Bauteilen zu sichern. Während HDM Global, der Hersteller von Nokia-Handys, den Markt für einfache Handys anführt, kann dieser bei Smartphones nur vergleichsweise geringe Verkaufszahlen erzielen. Auch Sony kann ausserhalb Japans kaum noch Verkäufe erzielen. Der Handy-Hersteller LG gab Anfang des Jahres sogar bekannt, den Markt aufzugeben. Google verkündete, dass sie das Pixel 5a aufgrund der Produktionsschwierigkeiten nur in der USA und Japan auf den Markt bringen wollen.

Andere Branchen sind ebenfalls durch den Chipmangel schwer betroffen. Wie Capital berichtet, konnten aufgrund des Fehlens von verschiedenen elektrischen Bauteilen z.B. in der Autoindustrie in der ersten Hälfte des Jahres 2021, zwei bis vier Millionen Autos nicht hergestellt werden. Und auch in der Produktion von Haushaltsgeräten oder Unterhaltungselektronik macht sich die Chipknappheit bemerkbar.

Das Galaxy S21 FE startet im Oktober

Nach Google will nun auch Samsung das Samsung Galaxy S21 FE nur in bestimmten Ländern auf den Markt zu bringen. Nachdem das Samsung Galaxy S20 FE im Oktober 2020 auf den Markt kam, wurde lange angenommen, das Galaxy S21 FE käme im Jahr 2021 schon im August. Aufgrund der Chipknappheit ist der Marktstart stattdessen nun wieder für den Oktober angesetzt. Auch soll das Modell zumindest zu Anfang nur in den Regionen Europa und USA erhältlich sein. Damit lässt Samsung sogar den eigenen Markt in Südkorea aus.

E. Schmal / Redaktion finanzen.ch