Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Abgaben

Am Donnerstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 0.69 Prozent auf 21’091.25 Punkte nach unten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.410 Prozent stärker bei 21’324.98 Punkten, nach 21’237.85 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 21’330.59 Punkte, das Tagestief hingegen 21’087.85 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 2.42 Prozent. Vor einem Monat, am 16.12.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 22’096.66 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 16.10.2024, den Wert von 20’174.05 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 16’830.71 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 0.551 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21’703.49 Punkten. Bei 20’538.33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit DexCom (+ 5.52 Prozent auf 84.84 USD), Constellation Energy (+ 4.81 Prozent auf 315.24 USD), Applied Materials (+ 4.54 Prozent auf 186.48 USD), KLA-Tencor (+ 4.33 Prozent auf 747.26 USD) und Exelon (+ 3.47 Prozent auf 39.34 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Apple (-4.04 Prozent auf 228.26 USD), Enphase Energy (-3.58 Prozent auf 63.47 USD), Tesla (-3.36 Prozent auf 413.82 USD), Warner Bros Discovery (-3.27 Prozent auf 9.47 USD) und ON Semiconductor (-3.11 Prozent auf 53.51 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 52’034’681 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3.477 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

