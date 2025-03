Freundlicher Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 aktuell

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.18 Prozent höher bei 20’462.00 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.703 Prozent auf 20’281.89 Punkte an der Kurstafel, nach 20’425.58 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 20’034.68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20’478.85 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 04.02.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21’566.92 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 04.12.2024, einen Stand von 21’492.36 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 04.03.2024, bei 18’226.48 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 2.45 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 22’222.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’034.68 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 8.15 Prozent auf 57.18 USD), Strategy (+ 7.23 Prozent auf 269.05 USD), Marvell Technology (+ 4.17 Prozent auf 89.41 USD), eBay (+ 3.42 Prozent auf 67.45 USD) und Electronic Arts (+ 3.07 Prozent auf 133.20 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil PayPal (-6.72 Prozent auf 63.25 EUR), Intel (-6.20 Prozent auf 21.33 USD), Fiserv (-4.91 Prozent auf 226.12 USD), DexCom (-4.35 Prozent auf 82.25 USD) und Tesla (-3.46 Prozent auf 274.80 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 52’593’833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3.399 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

2025 verzeichnet die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

