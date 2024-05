Schlechte Aussichten: Vermögensverwalter stuft UBS-Aktie als "Underperfom" ein

• ODDO BHF hebt Kursziel an• Bedenken wegen neuer Kapitalregelung• UBS-Aktie unter Druck

Die Aktie der UBS stand zuletzt unter Druck. So hatte ODDO BHF, ein deutsch-französischer Vermögensverwalter, das Kursziel für die UBS-Aktie Anfang Mai auf 24 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen - eine klare Verkaufsempfehlung.

Bedenken hinsichtlich neuer Kapitalregelung

ODDO-Analysten zeigen sich laut "cash.ch" kritisch, was mögliche Auswirkungen einer neuen Kapitalregelung betrifft. Diese soll im kommenden Jahr in Bezug auf die Regulierung der "Too big to fail"-Banken beschlossen werden. Die Experten rechnen damit, dass moderate Kapitalerhöhungen die Folge sein und damit die geplanten Kapitalrückführungen der UBS, darunter Dividenden und Aktienrückkäufe, gefährden könnten. UBS-Chef Sergio Ermotti hatte in diesem Zusammenhang bereits Bedenken hinsichtlich schärferer Kapitalanforderungen geäussert, die seiner Meinung nach bereits heute einen zusätzlichen Bedarf von insgesamt rund 20 Milliarden US-Dollar bedeuten würden. Zudem betonte er, dass im Fall einer Schieflage der Grossbank die Aktionäre und Anleihegläubiger das Risiko tragen und nicht die Steuerzahler. Trotz dieser Unsicherheiten konnte die UBS im ersten Quartal des Jahres 1,76 Milliarden US-Dollar verdienen, was die Erwartungen der Analysten deutlich übertraf. Grund für das unerwartete Ergebnis waren sowohl ein verbessertes Marktumfeld sowie Kosteneinsparungen als auch eine beschleunigte Abwicklung der Geschäftsfelder, aus denen die UBS zukünftig aussteigen möchte. Dennoch bleibt UBS-Aktie - insbesondere vor dem Hintergrund dieser gemischten Signale und der Unsicherheit über die künftige Kapitalregulierung - unter Druck.

Zusätzlich setzten auch Analysten von Mediobanca und Barclays niedrigere Kursziele - je 21 Franken - für den Titel der grössten Schweizer Bank. Barclays-Analyst Krishnendra Dubey passte seine Schätzungen für die UBS in seinem Quartalsausblick an die jüngsten Signale aus dem Investmentbanking an. Die UBS-Aktie steht damit unter Druck.

Redaktion finanzen.ch