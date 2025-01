S&P 500-Titel Air Products and Chemicals-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Air Products and Chemicals Aktionären eine Freude

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Air Products and Chemicals am 23.01.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 7.06 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde das Niveau der Air Products and Chemicals-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 2.77 Prozent nach oben angepasst. 1.56 Mrd. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 4.56 Prozent.

Veränderung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Air Products and Chemicals-Titel via New York bei einem Wert von 324.00 USD. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des Air Products and Chemicals-Wertpapiers 2.37 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 2.42 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Air Products and Chemicals-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Air Products and Chemicals via New York 25.99 Prozent verteuert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 26.91 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Air Products and Chemicals

Für 2025 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 7.41 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2.29 Prozent absinken.

Basisinformationen zu Air Products and Chemicals

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Air Products and Chemicals beträgt aktuell 72.211 Mrd. USD. Das Air Products and Chemicals-KGV beträgt aktuell 17.27. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von Air Products and Chemicals auf 12.101 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 17.27 USD aus.

Redaktion finanzen.ch