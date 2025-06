Roche Aktie News: Roche macht am Nachmittag Boden gut

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 262,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 11'879 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 263,30 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 260,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 240'416 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 11,62 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,92 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Roche am 24.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 23.07.2026.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,99 CHF je Aktie.

