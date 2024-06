Roche Aktie News: Roche am Donnerstagmittag gefragt

Das Papier von Roche legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 238,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 12'220 Punkten steht. Bei 238,90 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 236,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 232'168 Roche-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.06.2023 auf bis zu 292,15 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 22,70 Prozent zulegen. Am 03.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF ab. Abschläge von 10,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,79 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 17,97 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

