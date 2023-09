Roche-Aktie gesucht: Roche profitiert von Expertenaussagen und "Meinungskäufen"

Sie gewinnen am Mittwoch an der SIX zeitweise 1,71 Prozent auf 253,35 Franken. Damit notieren sie zwar deutlich im Plus, aber dennoch klar unter dem Tageshoch, das bei 257,55 Franken markiert wurde.

Grund für das heutige Kursplus dürfte nach Ansicht von Händlern die Citigroup sein. Diese habe sich positiv über den Pharmakonzern Roche geäussert. Händler sprechen aber auch von "Meinungskäufen": Der Bon sei ein Titel einer Qualitätsfirma, der zu Unrecht unter seinem Wert gehandelt werde.

Zürich (awp)