Richemont-Aktien springen nach starkem Weihnachtsquartal in die Höhe

Zürich (awp) - Die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont starten am Donnerstag mit einem Kursfeuerwerk in den Handel. Der Schmuck- und Uhrenhersteller hat im Weihnachtsquartal deutlich mehr teure Produkte verkauft als das von Analysten erwartet worden war. Vom guten Abschneiden profitieren an der Börse auch die Titel der Swatch Group.

Die Richemont-Aktie klettert gegen 10 Uhr um 16,1 Prozent hoch auf 161,45 Franken. Damit setzen die Papiere den guten Lauf des Börsenjahres 2024 fort, während dem sie sich um fast einen Fünftel verteuert hatten. Im Sog von Richemont rücken die Konkurrenzpapiere von Swatch am Berichtstag um 8,2 Prozent vor, während der Gesamtmarkt (SMI) mit 0,7 Prozent im Plus tendiert.

Mit dem von der Schmucksparte getriebenen Wachstum, das massiv über den Erwartungen lag, hat Richemont die Analysten und Investoren auf dem falschen Fuss erwischt: "Shine bright like a diamond", "Fröhliche Weihnachten" oder "A strong beat" titelten Analysten in ihren Kommentaren. Der Konzern habe mit dem Ausweis zum Weihnachtsquartal die Erwartungen "zerschlagen", heisst es auch im Papier des Analysehauses Bernstein.

Im Schmucksegment habe Richemont mit einem Plus von 14 Prozent die Konsenserwartungen (AWP-Konsens: +3%) bei weitem übertroffen, hält Bernstein-Analyst Luca Solca fest. Und auch im Geschäft mit Luxusuhren habe sich die Nachfrage nicht ganz so verhalten entwickelt wie befürchtet. Der Umsatz in dieser Sparte ging zwar um 8 Prozent zurück, die Analystengemeinde hatte aber einen Einbruch von 14 Prozent erwartet.

Das überraschend starke Wachstum im höhermargigen Schmuckgeschäft dürfte positive Auswirkungen auf die Profitabilität des Konzerns haben, hält Jon Cox von Kepler Cheuvreux fest. Cox zufolge war die Absatzentwicklung insbesondere in Europa völlig unterschätzt worden. Doch auch die Regionen Amerika und Mittlerer Osten hätten sich besser als erwartet entwickelt. In China bleibt das Marktumfeld dagegen "herausfordernd", wie Richemont selbst in der Mitteilung vom Donnerstagmorgen ausführte.

Richemont habe die Erwartungen im wichtigsten Quartal des Jahres dank eines saisonal bedingt besseren geografischen Mix (Umsatzanteil Amerika höher, Asien tiefer) und besseren Produktmix (Umsatzanteil Schmuckmarken höher, Uhrenmarken tiefer) deutlich übertroffen, so Patrik Schwendimann von der ZKB. Allerdings sei die Weihnachtssaison auch in früheren Jahren speziell gewesen, weshalb dies noch nicht als neuer Trend gesehen werden könne, mahnt Schwendimann.

Jean-Philippe Bertschy von der Bank Vontobel verweist zudem auf die stark gestiegenen liquide Mitteln. Dies zeige, dass es dem Unternehmen möglich sei, höhere Umsätze in Gewinne umzumünzen.

