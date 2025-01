Pluszeichen in New York: Anleger lassen S&P 500 letztendlich steigen

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.53 Prozent stärker bei 6’118.71 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 52.704 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.115 Prozent auf 6’079.37 Punkte an der Kurstafel, nach 6’086.37 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’074.67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’118.73 Einheiten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 1.74 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 23.12.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’974.07 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.10.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’797.42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2024, lag der S&P 500 bei 4’864.60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 4.26 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’118.73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’773.31 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Moderna (+ 10.10 Prozent auf 42.39 USD), GE Aerospace (ex General Electric) (+ 6.60 Prozent auf 200.80 USD), Enphase Energy (+ 5.41 Prozent auf 64.29 USD), Union Pacific (+ 5.20 Prozent auf 248.05 USD) und CarMax (+ 4.75 Prozent auf 81.99 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Electronic Arts (-16.70 Prozent auf 118.58 USD), Leidos (-7.57 Prozent auf 148.91 USD), United Airlines (-4.60 Prozent auf 103.00 USD), Micron Technology (-4.02 Prozent auf 104.84 USD) und Illumina (-3.99 Prozent auf 134.76 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 34’407’336 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.464 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent, die höchste im Index.

