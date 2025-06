Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX nachmittags steigen

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.06 Prozent aufwärts auf 3’928.48 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 673.650 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.091 Prozent schwächer bei 3’922.35 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3’925.94 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3’920.48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’947.57 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0.148 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Wert von 3’745.48 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 11.03.2025, den Wert von 3’685.69 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 11.06.2024, bei 3’428.60 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14.31 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3’973.18 Punkten. Bei 3’010.36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 10.13 Prozent auf 41.74 EUR), AIXTRON SE (+ 9.79 Prozent auf 14.36 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.30 Prozent auf 62.25 EUR), JENOPTIK (+ 2.24 Prozent auf 20.04 EUR) und Formycon (+ 1.75 Prozent auf 29.05 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-1.62 Prozent auf 7.06 EUR), SAP SE (-1.02 Prozent auf 263.00 EUR), freenet (-0.99 Prozent auf 27.94 EUR), IONOS (-0.60 Prozent auf 41.15 EUR) und TeamViewer (-0.47 Prozent auf 10.57 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2’089’595 Aktien gehandelt. Mit 309.962 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 10.29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7.41 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

