On-Aktie: Roger Federer und Modedesigner Ronnie Fieg bringen neue Sneaker auf den Markt

• Roger Federer und On arbeiten schon seit 2020 zusammen• Projekt (RF)2 mit Modedesigner Ronnie Fieg• Signierter Lifestyle- und Tennisschuh im Doppelpack erhältlich

Roger Federer und Ronnie Fieg, die sich die gleichen Initialen teilen - darum läuft das Projekt auch unter dem Namen (RF)2 - haben sich zusammengetan und in Zusammenarbeit mit On zwei neue Sneaker-Modelle entworfen: den "THE ROGER Clubhouse Mid" und den "THE ROGER Pro", einen Lifestyle- und einen Hochleistungs-Sneaker. Die Zusammenarbeit zwischen Kith und Federer ist, wie das Modemagazin The Spin Off berichtet, das Ergebnis einer früheren Zusammenarbeit, die 2020 zwischen On und Roger Federer begonnen wurde, bei der das Laufschuh-Unternehmen und der Tennisspieler unter anderem den ersten Tennisschuh des Unternehmens entwickelten. Das Modell, das in diesem Jahr auf den Markt kam, sei bei Ronnie Fieg sehr beliebt gewesen und schon bald darauf sei Kith exklusiver Einzelhändler geworden. Daraufhin habe On Kontakt zu Fieg aufgenommen und gemeinsam mit Roger Federer begonnen, über eine Partnerschaft zu sprechen.

Ende August bedankte sich Federer auf Twitter bei seinen Partnern für die Zusammenarbeit: "Es ist unglaublich, dass das Roger-Franchise vor etwas mehr als 2 Jahren gestartet wurde. Ich habe es geliebt, dabei zu lernen, und es hat so viel Spass gemacht, diese Produkte zu entwickeln und zum Leben zu erwecken. Ich möchte @RonnieFieg und dem unglaublichen Team von @on_running für all ihre harte Arbeit danken.", schrieb Federer.

It is incredible that The Roger franchise launched just over 2 years ago. I’ve loved learning along the way and it has been so fun developing and bringing these products to life. I want to thank @RonnieFieg and the incredible team at @on_running for all their hard work. pic.twitter.com/wi3EF06b3I - Roger Federer (@rogerfederer) August 27, 2022

Federer und Fieg entwerfen Lifestyle- und Tennisschuh

Bei den beiden Modellen haben sich Federer und Fieg laut The Spin Off im Bereich des jeweils anderen versucht. So habe Roger Federer den Lifestyle-Schuh "THE ROGER Clubhouse Mid" und Ronnie Fig den Tennisschuh "THE ROGER Pro" entworfen. Beide Schuhe bestehen aus veganem Leder mit perforierten Details, beinhalten jedoch verschiedene technische Elemente.

Im Lifestyle-Sneaker Clubhouse Mid steckt Ons Speedboard-Technologie und die patentierte CloudTec-Technologie. Hohle, einzelne Cloud-Elemente aus Zero-Gravity-Schaum sollen laut On nicht nur die vertikalen, sondern auch die horizontalen Kräfte des Aufpralls dämpfen.

Der Pro - Ons erster Tennisschuh überhaupt - verfügt wie alle anderen Modelle laut On über ein Speedboard zwischen der Mittelsohle und dem Oberschuh. Der Fersenbereich sei weich gestaltet und gebe zusätzliche Bewegungsfreiheit, während die Mittelsohle aus hochdichtem High-Performance-Schaum gefertigt sei, "deren Kante bis zur Aussenseite des Schuhs geht, das Fussbett verlängert und die Stabilität erhöht."

Signierte Modelle im Doppelpack erhältlich

Das von Federer und Fieg entworfene Set bestehend aus dem Clubhouse Mid und dem Pro wird laut The Spin Off über die Kith-Website und deren Läden zusammen in einer kundenspezifischen Doppelverpackung mit Co-Branding für 500 US-Dollar angeboten. Sowohl Federer als auch Fieg sollen jedes Paar unterzeichnet haben. Daneben seien die beiden Modelle mit einem besonderen Designelement versehen: So werde der Freizeit-Sneaker bereits mit rotem Tennissand verkauft - beim Tennisschuh erhielten die Käufer einen Beutel dazu, um den Sand selbst auftragen zu können.

Really happy with how these turned out. You have the option to clay rub them out of the box. Would you clay rub them if you got a pair? pic.twitter.com/ZAvQxbFJsu - Ronnie Fieg (@RonnieFieg) August 27, 2022

"Es gibt zwei RFs, also haben wir ein Doppelbox-Set mit zwei Schuhen entwickelt. Ein Stil ist auf Leistung ausgelegt, der andere auf Lifestyle. Roger erzählte mir eine Geschichte darüber, wie er als Balljunge auf seinem örtlichen Platz, der aus rotem Sand bestand, mit dem Tennis begann. Er sagte, seine Schuhe seien immer mit Lehm bedeckt gewesen, wenn er nach Hause kam, was ein Konzept ist, mit dem wir gefahren sind. Also habe ich für beide Modelle eine komplett weisse Basis verwendet, damit wir roten Ton als Designelement einreiben konnten", gibt The Spin Off Fieg wieder.

Daneben sollen noch weitere Varianten der beiden Modelle auf den Markt kommen.

Redaktion finanzen.ch