On-Aktie: On hat 2021 mehr Treibhausgase emittiert

Dies geht aus dem Nachhaltigkeitsbericht hervor, den der Schuhhersteller am Montag publiziert hat. Im Betrieb (Scope 1) emittierte das Unternehmen vergangenes Jahr 1298 Tonnen CO2, zwei Drittel mehr als im Vorjahr. Die CO2-Emissionen durch den von On bezogenen Strom (Scope 2) nahmen um 70 Prozent auf 287 Tonnen zu. Ebenfalls deutlich gewachsen sind die Treibhausgasemissionen der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette. Mit 231'238 Tonnen waren sie rund 80 Prozent höher als im Vorjahr.

On erklärt diese Effekte durch das Wachstum. So ist der Absatz des Unternehmens letztes Jahr um 70 Prozent gewachsen. Der Schuhhersteller glaubt dennoch, dass er seine Klimaziele für 2030 erreichen kann. Die eigenen Emissionen (Scope 1 und 2) will er um 46 Prozent senken, die CO2-Intensität auf Stufe Scope 3 um 55 Prozent reduzieren.

On will sich zudem im sozialen Bereich verbessern. Das Unternehmen arbeitet derzeit an einer Strategie mit neuen Zielen. So will das Unternehmen unter anderem bis 2025 sicherstellen, dass alle direkten Zulieferer ihren Mitarbeitenden existenzsichernde Löhne zahlen.

Ende 2021 beschäftigte der Schuhersteller 1158 Mitarbeitende, mehr als die Hälfte mehr als zwölf Monate zuvor. Insgesamt liegt die Frauenquote bei 46 Prozent. Mit 43 Prozent ist der Anteil Frauen bei den Führungspersonen ähnlich hoch. Geschlechterspezifische Lohnunterschiede gibt es gemäss Nachhaltigkeitsbericht nicht.

bol/rw

Zürich (awp)