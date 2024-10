NVIDIA-Aktie und Co.: KI-Boom hält an - und dürfte den Markt auf neue Allzeithochs treiben

• Zwischenzeitliches Sommertief an der Börse verdaut• NVIDIA & Co. treiben S&P 500 an• KI-verbundene Unternehmen im Visier

In den Sommermonaten Juli und August kam es zu einem starken Rücksetzer an den Börsen. "Der US-Aktienmarkt erlebte Anfang August einen Ausverkauf nach einem schwachen Bericht zu den Beschäftigungszahlen, der die Befürchtungen des Marktes vor einer möglichen Rezession auslöste", erinnert David Sekera, Chefstratege für den US-Markt bei Morningstar. Aber: "Der Markt erholte sich schnell, da die Aktien, die den Markt nach unten trieben, ihn dann wieder nach oben führten".

KI boomt weiter

Die Aktien, die dem Markt letztlich wieder zu neuer Stärke verhalfen, waren allesamt KI-bezogen, wie Morningstar weiter betont. Künstliche Intelligenz ist weiterhin eines der Top-Themen an den Märkten weltweit, da diese Technologie das Potenzial hat, weite Teile des alltäglichen Lebens zu revolutionieren. Anleger haben sich in den vergangenen Monaten auf KI-Aktien gestürzt, wodurch diese Werte dem marktbreiten S&P 500 seitdem immer wieder zu neuen Rekorden verholfen haben.

Ins Visier gerieten vor allem die S&P 500-Schwergewichte NVIDIA, Apple, Amazon, Meta, Microsoft und Broadcom. Während der S&P 500 in diesem Jahr bislang bereits um 21,77 Prozent zulegen konnte, ist die NVIDIA-Aktie an der NASDAQ um stolze 185,81 Prozent gestiegen. Der Wert der Apple-Aktie ist um rund 20 Prozent gestiegen, Amazon-Papiere haben sich um mehr als 23 Prozent verteuert. Für die Meta-Aktie ging es um nahezu 62 Prozent nach oben, während Microsoft um etwa 14 Prozent zulegen konnte bis zuletzt. Die Anteilsscheine von Broadcom stehen derweil rund 55 Prozent im Plus (Stand: Schlusskurse vom 25. Oktober 2024).

NVIDIA-Aktie & Co. weiter im Fokus

Und auch künftig dürften die KI-Aktien weiter im Fokus bleiben und könnten den Märkten erneut zu neuen Höchstständen verhelfen, glaubt Morningstar-Chefstratege Sekera. Zuletzt machte NVIDIA Daten von MarketScreener zufolge etwa 3,05 Prozent des S&P 500 aus. Diese enorme Gewichtung zeigt, wie Bewegungen der NVIDIA-Aktie den ganzen Markt beeinflussen können. Apple und Microsoft machten derweil sogar je rund 7 Prozent des Index aus, Amazon kam auf 3,44 Prozent, Meta auf 1,96 Prozent und Broadcom auf 1,22 Prozent (Stand: Schlusskurse vom 25. Oktober 2024).

"Letztes Quartal haben wir hervorgehoben, dass die Large-Cap-Wachstumsaktien, die am stärksten mit künstlicher Intelligenz korreliert sind, bis zu dem Punkt gestiegen sind, an dem sie allgemein überbewertet und überzogen waren, und wir haben rhetorische Frage gestellt: ‘Ist der KI-Handel vorbei?’", so Sekera. Mittlerweile habe aber bereits eine "Rotation aus überbewerteten und überzogenen Large-Cap-Wachstumsaktien" begonnen. "Wir sehen weiterhin unterbewertete Gelegenheiten im Small-Cap-Bereich und in der Value-Kategorie", merkte der Experte zugleich an.



Wie lange der KI-Hype noch anhalten wird und ob er den Märkten tatsächlich zu neuen Rekorden verhelfen kann, bleibt abzuwarten.



