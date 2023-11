Neue Details bei NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Infos über Cybertruck abermals durch YouTube-Video aufgetaucht

• YouTube -Video gibt neue Informationen preis• Liste mit Massen und Gewichten• Platz für Passagiere angeblich gross

Bilder zeigen neue Details des Trucks

Der YouTube-Kanal "TFLEV" gab in einem Video Anfang November neue Details über das geheimnisträchtige Fahrzeug des Tech-Giganten Tesla bekannt. Doch wie bei bisherigen Leaks existiert auch hier keine Bestätigung seitens Tesla. Im Vergleich zu dem im Oktober veröffentlichten Video, handelt es sich bei TFLEVs Video nicht um eine Innenaufnahme des Fahrzeugs, sondern um Bilder, welche den beiden Moderatoren von einem Insider zugespielt worden seien. Ausserdem erhielten sie eine Liste mit den angeblichen Massen und Gewichten des Cybertrucks. Das Portal electrek schätzt die Daten jedoch als realistisch ein und betont, dass die Veröffentlichung solcher Daten kurz vor Verkaufsstart nicht untypisch sei. Diese können verwendet werden, um Personal in den Bereichen Marketing und Service vorzubereiten.

Drei Steckdosen soll der Cybertruck besitzen

Im Video ist ein Foto zu sehen, welches angeblich eine versteckte Steckdosenleiste an der linken Seitenwand der Ladefläche zeigt.

Neben zwei - in den USA üblichen - 110 Volt Steckdosen, befindet sich ausserdem eine 220 Volt Steckdose auf dem Foto. Obwohl eine solche Ausstattung bei den meisten Trucks bereits standardmässig verbaut wird, wie das Portal teslamag.de berichtet, scheint die grössere der drei Steckdosen nicht klar identifizierbar zu sein. Während die beiden Sprecher im Video meinen, die Kennzeichnung "2 kW" zu erkennen, berichtet das Portal electrek von einer NEMA 14-50 240v Steckdose. Diese wird auch seitens Tesla beispielsweise für den Model S empfohlen.

Fahrzeuglänge soll rund 5,67 Meter betragen

Neben dem Foto der Steckdose soll der YouTube-Kanal ebenfalls eine Liste mit den Massen und Gewichten des Fahrzeugs erhalten haben. Dabei soll die totale Länge des Fahrzeugs 18,6 Fuss, also rund 5,67 Meter, betragen. Der Cybertruck scheint somit nur unwesentlich kürzer zu sein als der von Ford gebaute F-150 Lightning mit einer Länge von rund 5,91 Metern. Mit einer angeblichen Fahrzeugbreite von rund 2 Metern - ohne die Aussenspiegel - scheint der Cybertruck gerade so an die Grenze der US-Regularien zu passen, so electrek. Ab einer grösseren Breite seien nämlich zusätzliche Lichter erforderlich. Neben der Länge und Breite sei ausserdem die Höhe preisgegeben worden: Mit rund 1,8 Metern ist der Cybertruck nämlich kleiner als der F-150 Lightning, heisst es im Bericht weiter.

Umso spannender ist nun das mutmassliche Gewicht des Cybertrucks, denn obwohl er insgesamt kleiner ist als beispielsweise der F-150 Lightning, scheint er etwas schwerer zu sein. Rund 3'000 Kilogramm soll dieser nämlich wiegen. Dem Portal zufolge kann dies insbesondere an der bislang unbekannten Batterie liegen, da diese bei Elektrofahrzeugen einen erheblichen Anteil des Gewichts ausmacht. Trotz des vergleichsweise hohen Gewichts kann der Truck nicht mit seiner vermeintlichen Anhängelast glänzen, da die Daten des Videos den Daten auf der Website Teslas widersprechen. Während dort eine Anhängelast von rund 6'350 Kilogramm angegeben werden, sind es den Angaben im Video zufolge nur noch 11'000 Pfund respektive 4'990 Kilogramm.

Eine weitere Enttäuschung ist der Frunk, der Kofferraum des Elektrotrucks. Trotz der riesigen Kofferraumöffnung soll der Cybertruck angeblich ein Kofferraumvolumen von nur 7,1 Kubikfuss, sprich 201 Litern besitzen. Zum Vergleich: Der F-150 Lightning besitzt ein Volumen von rund 399 Litern, also fast das Doppelte.

Wichtige technische Daten weiterhin unbekannt

Über die Akkuleistung und Reichweite lässt sich auch im Anschluss an dieses Video leider keine Aussage treffen. Während auf der Tesla-Website "bis zu 500 Meilen" Reichweite angegeben werden, ist die tatsächliche Reichweite bislang ungeklärt. Dem Portal teslamag.de zufolge sei jedoch keine allzu grosse Batterie zu erwarten, da "das mässig hohe Gewicht" darauf nicht schliessen lasse und die Reichweiten-Angabe sogar fraglich sei. Genaue Informationen müssen wohl bis zum Verkaufsstart Ende November auf sich warten lassen.

J. Vogel / Redaktion finanzen.ch