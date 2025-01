Neu im Sortiment: Autos bei Amazon

• Hyundai ist der erste Automobilhersteller auf Amazon• Auswahl, Finanzierung und Lieferung des Fahrzeugs sind online möglich• Ab 2025 wird Amazons Sprachassistent in Hyundai-Fahrzeuge integriert, um das Fahrerlebnis zu verbessern

Amazon revolutioniert den Autokauf

Amazon erweitert sein Angebot und verkauft seit Ende 2024 in den USA erstmals Neuwagen über seine Plattform. Wie About Amazon berichtet, startet der Verkauf in Zusammenarbeit mit Hyundai. Kunden können direkt auf der Plattform verschiedene Modelle wie den Hyundai Santa Fe, Sonata oder Ioniq 5 konfigurieren, Preise vergleichen und eine Bestellung abschliessen. Das Pilotprojekt startet zunächst in ausgewählten US-Märkten und soll im Laufe des Jahres 2025 landesweit ausgerollt werden.

Ein vollständig digitaler Prozess

Der Fahrzeugkauf über Amazon erfolgt vollständig online. Kunden können dabei auch die Finanzierung über Hyundais Finanzdienstleister digital abwickeln. Amazon fungiert dabei als Vermittler, während die teilnehmenden Händler rechtlich die Verkäufer bleiben. Die Fahrzeuge können entweder nach Hause geliefert oder beim Händler abgeholt werden. Dieses flexible Modell ist laut About Amazon darauf ausgelegt, den Kaufprozess so bequem wie möglich zu gestalten.

Ein Blick in die Zukunft

Obwohl Hyundai derzeit der einzige Partner ist, könnten künftig weitere Automobilhersteller folgen. Gespräche mit anderen Marken laufen bereits, wie Fan Jin, globaler Leiter von Amazon Autos, via About Amazon berichtet. Amazon möchte langfristig eine breite Auswahl an Fahrzeugen und Services anbieten, um seine Position im Automobilmarkt auszubauen.

Alexa wird Teil des Fahrerlebnisses

Ab 2025 wird Amazons Sprachassistent Alexa in Hyundai-Fahrzeugen integriert. Damit können Fahrer ihr Smarthome steuern, Musik abspielen oder Navigationsdienste nutzen - alles direkt aus dem Auto. Diese Funktion soll das Fahrerlebnis smarter und komfortabler machen, so Hyundai News.

Auswirkungen auf die Automobilbranche

Amazons Einstieg in den Autohandel könnte den Markt erheblich verändern. Der bequeme, transparente Kaufprozess über eine bekannte Plattform stellt eine Herausforderung für traditionelle Autohäuser dar. In Zukunft könnten auch andere Autohersteller ihren Kunden den Autokauf durch den vereinfachten Bestellprozess näherbringen, möglicherweise in Zusammenarbeit mit Amazon, dass eine Vorreiterrolle in der Branche einnimmt.

Redaktion finanzen.ch