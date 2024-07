Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag schwächer

Die Nestlé-Aktie notierte um 04:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 93,92 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 12'189 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 93,62 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'511'670 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei 108,48 CHF markierte der Titel am 28.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,50 Prozent. Am 25.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 89,52 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 4,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 4,97 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

