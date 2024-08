Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 88,92 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 11'994 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 89,46 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 89,26 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 398'922 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 108,08 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 21,55 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 26.07.2024 Kursverluste bis auf 85,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,62 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2023 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,11 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,49 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

