Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Mittag südwärts

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 78,82 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 11'966 Punkten steht. Bei 78,67 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 79,47 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 273'502 Nestlé-Aktien.

Am 23.07.2024 markierte das Papier bei 95,08 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,63 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,82 CHF am 20.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,07 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nestlé.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,37 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

