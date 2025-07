Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Nachmittag schwächer

Die Nestlé-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 79,03 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 11'980 Punkten steht. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 78,18 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,37 CHF. Bisher wurden via SIX SX 731'339 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (95,08 CHF) erklomm das Papier am 23.07.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,31 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,07 CHF aus.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Nestlé die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,37 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Deutsche Bank AG: Hold für Nestlé-Aktie

Juni 2025: Experten empfehlen Nestlé-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

Nestlé-Aktie etwas tiefer: Cédric Boehm neuer Generaldirektor bei Nestlé Schweiz