Lattice Semiconductor Aktie 946589 / US5184151042

Lattice Semiconductor-Anlage unter der Lupe 19.09.2025 16:02:27

NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Lattice Semiconductor eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Lattice Semiconductor
55.00 CHF 31.31%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Lattice Semiconductor-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28.14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 355.366 Lattice Semiconductor-Aktien im Depot. Die gehaltenen Lattice Semiconductor-Anteile wären am 18.09.2025 25’458.42 USD wert, da der Schlussstand 71.64 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 154.58 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Lattice Semiconductor eine Börsenbewertung in Höhe von 9.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

