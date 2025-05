NASDAQ Composite Index-Titel Juniper Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Juniper Networks-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Juniper Networks-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Juniper Networks-Papier bei 23.89 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Juniper Networks-Aktie investiert, befänden sich nun 41.859 Juniper Networks-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Juniper Networks-Aktien wären am 23.05.2025 1’506.49 USD wert, da der Schlussstand 35.99 USD betrug. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’506.49 USD entspricht einer Performance von +50.65 Prozent.

Alle Juniper Networks-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch