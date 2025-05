NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Amkor Technology-Aktionäre freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology am 15.05.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 0.32 USD je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 6.67 Prozent gestiegen. Somit zahlt Amkor Technology insgesamt 178.60 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 139.12 Prozent an.

Amkor Technology-Aktie mit Dividendenrendite

Letztlich notierte die Amkor Technology-Aktie am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 19.92 USD. Das Amkor Technology-Wertpapier verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 1.24 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0.91 Prozent.

Amkor Technology-Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Amkor Technology via NASDAQ 4.35 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 20.53 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Amkor Technology- Dividendenaussichten

Für das Jahr 2025 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 0.35 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1.77 Prozent zulegen.

Kerndaten von Dividenden-Titel Amkor Technology

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Amkor Technology steht aktuell bei 4.908 Mrd. USD. Amkor Technology besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17.98. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Amkor Technology einen Umsatz von 6.318 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 1.44 USD.

Redaktion finanzen.ch