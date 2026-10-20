NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 mit Kursplus

Um 17:58 Uhr steigt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.20 Prozent auf 29’587.90 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.458 Prozent tiefer bei 29’393.96 Punkten in den Handel, nach 29’529.34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29’208.83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29’711.53 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29’644.17 Punkte. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 20.07.2026, mit 28’604.23 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 25’141.02 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17.38 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5.82 Prozent auf 143.94 USD), Axon Enterprise (+ 4.01 Prozent auf 398.46 USD), Thomson Reuters (+ 3.54 Prozent auf 112.06 USD), NXP Semiconductors (+ 3.22 Prozent auf 237.61 USD) und Workday (+ 3.07 Prozent auf 201.19 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Lam Research (-2.86 Prozent auf 264.41 USD), KLA (-2.45 Prozent auf 162.32 USD), Palo Alto Networks (-2.22 Prozent auf 339.25 USD), Datadog A (-2.18 Prozent auf 254.68 USD) und Applied Materials (-2.12 Prozent auf 404.34 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 sticht die CoreWeave-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 12’516’873 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.595 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Micron Technology-Aktie weist mit 5.16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.91 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch