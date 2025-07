Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte gemäss den vorbörslichen Indikationen am Dienstag etwas fester eröffnen. Die von den USA am Wochenende angekündigten Zölle für Waren aus der EU haben bei den Aktien in Europa am Montag kaum Spuren hinterlassen. Die Marktreaktion auf die neuesten Zoll-Ankündigungen seien mehrheitlich von der Hoffnung getrieben gewesen, dass sie letztlich nicht umgesetzt werden, heisst es dazu in einem Kommentar der Online-Bank Swissquote.

- SMI vorbörslich: +0,31% auf 11'976,82 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,20% auf 44'460 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,27% auf 20'640 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,38% auf 39'610 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group: Steigt aus Investition in PCI Pharma aus - Sandoz ruft erneut Antibiotika-Charge wegen möglicher Verwechslung zurück vorbörsliche Indikation -1,6% - Zürcher Handelsgericht bestätigt Gutachter und verlängert UBS-Frist - Accelleron H1: Umsatz 608,0 Mio USD (VJ 505,5 Mio) Markt hat sich nicht abgekühlt Anteile gewonnen bei Turboladern, Maritimgeschäft läuft gut 2025: EBITA-Marge weiter bei 25-26% erwartet erhöht Umsatzprognose auf +16-19% (bisher 4-6%) vorbörsliche Indikation +6,3% - DocMorris: gematik verlängert CardLink Zulassung bis Januar 2027 vorbörsliche Indikation +5,5% - ZGKB H1: Geschäftsertrag 168,0 Mio Fr. (VJ 154,2 Mio) Geschäftserfolg 82,4 Mio Fr. (VJ 70,4 Mio) Reinergebnis 70,9 Mio Fr. (VJ 60 Mio) Dynamische Entwicklung im Wertschriften- und Anlagegeschäft Erwarten leicht höheres Ergebnis als im Vorjahr 2025: Sind vorsichtig optimistisch für H2 Erwarten leicht höheres Ergebnis als im Vorjahr NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CN: H1 2025 REALES BIP +5.3% Y/Y GG MEDIAN +5.3% Y/Y Q2 2025 REALes BIP +1.1% Q/Q GG MEDIAN +0.9% Q/Q WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 4,646% - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 6,34%/2,314% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Partners Group: Verwaltete Vermögen H1 (Conf. Call 18.15 Uhr) Mittwoch: - Richemont: Umsatz Q1 Donnerstag: - ABB: Webcast Ergebnis Q2 (9+10 Uhr) - Novartis: Webcast Ergebnis Q2 (14.00 Uhr) - BLKB: Ergebnis H1 - DKSHConf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - SFS Conf. Call Ergebnis H1 (09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Juni 2025 (14.00 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/Q2 2025 (Donnerstag) - BFS: Parahotellerie im Q1 2025 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 7/25 (11.00 Uhr) - ZO: Industrieproduktion 5/25 (11.00 Uhr) - US: Empire State Bericht 7/25 (14.30 Uhr) Verbraucherpreise 6/25 b14.30. Uhr) Realeinkommen 6/25 (14.30 Uhr) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.07.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (per 11.07, letzter Handelstag 10.07) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Peach Property (3. bis 11. Juli) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9309 - USD/CHF: 0,7964 - Conf-Future: -20 BP auf 160,79% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,472% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,02% auf 11'940 Punkte - SLI (Montag): -0,09% auf 1'972 Punkte - SPI (Montag): +0,00% auf 16'629 Punkte - Dax (Montag): -0,39% auf 24'161 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,19% auf 7'808 Punkte

awp-robot/sw/