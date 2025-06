Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Der Dax dürfte seine Gewinne vom Wochenauftakt am Dienstag wieder abgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,9 Prozent tiefer auf 23.495 Punkte. Am Vortag hatten nachlassende Sorgen um den Nahost-Krieg die Börsen noch steigen lassen, doch nun ist es wieder US-Präsident Donald Trump, der die Unsicherheit erhöht. Trump hatte den G7-Gipfel in Kanada überraschend vorzeitig verlassen und das mit der Lage im Nahen Osten begründet. "Präsident Trump wird heute Abend nach Washington zurückkehren, um sich um viele wichtige Angelegenheiten zu kümmern", hatte seine Sprecherin Karoline Leavitt am Montagabend (Ortszeit) mitgeteilt. Damit könnte Trump ein Signal gesendet haben, wesentlichen Entscheidungen zum Fortgang im Nahen Osten alleine zu treffen. Anleger stellen sich die Frage, ob die USA militärisch in den Konflikt einzugreifen. Momentan deutet aber noch viel auf eine Verhandlungslösung hin.

USA: - ERHOLT - Zum Wochenauftakt haben sich die Börsen in den USA nach den deutlichen Verlusten vom Freitag erholt. Zwar bereite der zwischen Israel und Iran entbrannte Krieg Sorgen und die Nervosität sei gross, doch derzeit habe die Hoffnung die Oberhand, hiess es von Marktbeobachtern. Die Strasse von Hormus, eine wichtige Schifffahrtsroute für Öltransporte, sei noch offen, und zugleich hielten sich die USA, die in der Region Militärstützpunkte mit Zehntausenden Soldaten haben, aus den Kriegshandlungen heraus. Der New Yorker Leitindex Dow stieg am Montag um 0,75 Prozent auf 42.515,09 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,94 Prozent auf 6.033,11 Zähler zu und überwand wieder die Marke von 6.000 Punkten. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 zeigte sich dank der Kursgewinne grosser Chip-Konzerne stärker und gewann 1,42 Prozent auf 21.937,57 Zähler.

ASIEN: - ZURÜCKHALTUNG - Die Anleger an den wichtigsten Aktienbörsen in Asien haben sich am Dienstag zurückgehalten. Sie hehalten die Lage in Nahost mit dem Krieg zwischen Israel und dem Iran genau im Auge. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um 0,6 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen fiel hingegen um 0,2 Prozent, ebenso wie der Hongkonger Hang Seng .

DAX 23699,12 0,78% XDAX 23597,60 0,64% EuroSTOXX 50 5339,57 0,93% Stoxx50 4527,64 0,09% DJIA 42515,09 0,75% S&P 500 6033,11 0,94% NASDAQ 100 21937,57 1,42%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,61 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1564 0,02% USD/Yen 144,56 -0,13% Euro/Yen 167,18 -0,10%

BITCOIN:

Bitcoin 107.327 0,47% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 73,76 +0,53 USD WTI 72,26 +0,49 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr - Eli Lilly in fortgeschrittenen Gesprächen Biotech Verve zu kaufen - Preis bis zu 1,3 Mrd US-Dollar, FT - JU-Chef Johannes Winkel (CDU) lehnt die Mütterrente ab, Gespräch, Politico - Die Arbeitnehmer von Thyssenkrupp erwarten, dass der Aufsichtsratschef von Thyssenkrupp am Freitag seine Doppelstimme nutzt, um die Vertragsverlängerung von Konzernchef Miguel López durchzubringen, Rheinische Post - Aus der SPD ist Skepsis gegenüber dem Bau neuer Gaskraftwerke mit einer Gesamtleistung von bis zu 20 Gigawatt laut geworden, Gespräch mit der energiepolitischen Sprecherin der Fraktion, Nina Scheer, Rheinische Post - Nordrhein-Westfalens Wirtschafts- und Klimaschutzminister Mona Neubaur (Grüne) fordert vom Bund schnell Klarheit über die geplante Kraftwerksstrategie, Interview, Rheinische Post - Die Union hat den geplanten Bau neuer Gaskraftwerke mit einer Gesamtleistung von bis zu 20 Gigawatt (GW) gerechtfertigt, Gespräch mit dem energiepolitischen Sprecher der Fraktion, Andreas Lenz (CSU), Rheinische Post - Durch die zunehmende Dürre verschärft sich die Wasserknappheit und stellt eine ernste Bedrohung für die Landwirtschaft, Wälder und die Wirtschaft dar, Interview mit dem Präsidenten des Umweltbundesamtes (UBA), Dirk Messner, Rheinische Post - Angesichts zunehmender Hitze- und Dürreperioden in Deutschland warnt der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) vor regionalen Wasserknappheiten und fordert Massnahmen zur Sicherung der Trinkwasserversorgung, Rheinische Post - Kurz vor dem Treffen von Bund und Ländern zur Ausgestaltung des Investitionspakets an diesem Mittwoch hat sich Nordrhein-Westfalens stellvertretende Regierungschefin Mona Neubaur (Grüne) kritisch zur Herangehensweise der Bundesregierung geäussert, Gespräch, Rheinische Post - Ausweitung der Mietpreisbremse könnte laut IW Wohnsituation noch verschlimmern, Gespräch mit Immobilienexperte Christian Oberst, Bild - Die Grünen fordern, die Mietpreisbremse auf alle bis 2023 neugebauten Wohngebäude auszuweiten, Gespräch mit dem bau- und wohnungspolitischen Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Kassem Taher Saleh, Bild - Die SPD-Bundestagsfraktion ist dafür, die Mietpreisbremse auch auf Gebäude auszuweiten, die nach 2014 fertiggestellt wurden, Gespräch mit der stellvertretenden Vorsitzenden Sonja Eichwede, Bild - Union verliert wieder leicht in Wählergunst / AfD legt wieder zu, Bild

bis 23.15 Uhr: - Millennium Management in Gesprächen über Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an externe Investoren bei einer Bewertung von 14 Milliarden US-Dollar, FT - Deutscher Autohersteller verkaufen einen wachsenden Anteil ihrer Fahrzeuge in weniger profitablen Segmenten etwas als Leihwagen oder Vorführmodelle, HB - Deutsche Finanz-Start-ups sind bei Investoren wieder gefragter, HB - Krankenkassen könnten Milliarden sparen - mit Digitalisierung, HB - Kalifornien handelt Strom in Echtzeit. Damit liessen sich in Deutschland jährlich zwei bis vier Milliarden Euro sparen, Gastbeitrag von Arches-Hydrogen-Hub-Chefin Angelina Galiteva, Ex-ISE-Direktor Eicke Weber und Ex-MdB Klaus Mindrup, HB - Mit seinen Attacken gegen Fed-Chef Jerome Powell versucht US-Präsident Donald Trump die Zinspolitik der unabhängigen Notenbank zu beeinflussen. Grund zur Sorge für alle, denen stabiles Geld am Herzen liegt. Gastbeitrag von Ökonom Otmar Issing, FAZ - Peter Weiss, Bundesbeauftragter für die Sozialwahlen, will den Zugriff der Politik auf die Beitragskassen begrenzen und schlägt dazu vor, im Grundgesetz die Rechte der Selbstverwaltung durch Versicherte und Arbeitgeber zu schützen, Gespräch, FAZ - Eine längere Phase ohne Streit in der Regierungskoalition ist nach den Worten von Vize-Kanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil herausragend wichtig für den Weg aus der Rezession und gegen das weitere Erstarken der AfD, Gespräch, Rheinische Post - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD): Lösung für Bundeshaushalt 2025 mit fast allen Ressortkollegen steht bereits, Gespräch, Rheinische Post - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) dringt auf einen finanziellen Ausgleich für die Länder für das vom Bund geplante Entlastungspaket für die Wirtschaft, Gespräch, T-Online - Bundesfinanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil ist bereit, die deutschen Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren auf bis zu 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu steigern, Gespräch, Rheinische Post - SPD-Chef Lars Klingbeil hat im Nahost-Konflikt erneut eindringlich für eine Zweistaatenlösung für Israel und Palästina geworben, Gespräch, Rheinische Post - Bund und Länder werden sich nach den Worten von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) bei der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Mittwoch in Berlin noch nicht auf eine gemeinsame Lösung zur Finanzierung des "Wachstumsboosters" einigen, Gespräch, Rheinische Post

bis 21.00 Uhr: - BVV entwickelt Risikomodell für Klimarisiken, Gespräch mit Risikomanager Christian Wolf, BöZ - Digitale Assets stehen vor dem Durchbruch im deutschen Retail Banking, Gastbeitrag von Avaloq-Europachef Heiko Beck, BöZ - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hofft auf eine Lösung des Finanzstreits zwischen Bund und Ländern bei der Ministerpräsidentenkonferenz diesen Mittwoch, Interview, T-Online - Wegen Nahostkonflikt: Dertour bietet Rücktritt von Dubai-Reisen an, Rheinische Post - "Bitcoin ist gleichzeitig ein Risk-on- und Risk-off-Asset", Gespräch mit 21Shares-Research-Chef Adrian Fritz, BöZ - Der Bundesrechnungshof wirft dem Finanzministerium vor, in mehreren Fällen ohne Rechtsgrundlage eigenmächtig Regelungen mit finanziellen Konsequenzen erlassen und seine Befugnisse damit weit überschritten zu haben, Table Media - Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu: Tötung Chameneis könnte Konflikt beenden, Gespräch, ABC

