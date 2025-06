Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DEUTLICHE VERLUSTE - Im Dax zeichnet sich am Freitag nach dem israelischen Angriff auf den Iran ein sehr schwacher Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 1,5 Prozent tiefer auf 23.407 Punkte. Das Zwischentief von Mitte Mai bei 23.274 Punkten rückt in den Fokus. Darunter droht charttechnisch weiteres Ungemach, nachdem in der Vorwoche noch ein Rekord von 24.479 Punkten erreicht worden war. Israel hat in der Nacht mit einem Grossangriff auf iranische Städte und Atomanlagen begonnen. Am Donnerstag hatte es bereits Hinweise auf eine bevorstehende Gefahr in Form des Abzugs von US-Botschaftspersonal aus dem Nachbarland Irak gegeben. Insgesamt sei die Gefahr eines Kriegs im Nahen Osten jedoch das am meisten unterbewertete Risiko gewesen - bis heute, kommentierte der Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Auch in Asien regierten die Anleger mit Verkäufen. Die Verluste blieben allerdings recht moderat. Die Indikationen für die US-Indizes sind ähnlich schwach wie für den Dax.

USA: - LEICHTE GEWINNE - Nach schwächerem Start haben es die US-Börsen am Donnerstag ein Stück weit ins Plus geschafft. Wie es hiess, gaben weitere Anzeichen einer abgekühlten US-Inflation den Anstoss dazu. Börsianer zeigten sich wieder etwas mehr überzeugt davon, dass die US-Notenbank Spielraum für zukünftig mögliche Zinssenkungen bekommt, sollte die Wirtschaft straucheln. Trotz eines Kursrutsches bei den Boeing-Aktien legte der Dow Jones Industrial um 0,24 Prozent auf 42.967,62 Punkte zu.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Der israelische Angriff auf den Iran belastete die Stimmung. Der Schlag sorgte bei den Ölpreisen für einen kräftigen Schub. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel zuletzt um 1,1 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab um 0,8 Prozent nach und für den Hongkonger Hang Seng ging es um 0,7 Prozent nach unten.

DAX 23.771,45 -0,74% XDAX 23.783,74 -0,29% EuroSTOXX 50 5.360,82 -0,60% Stoxx50 4.562,50 -0,19% DJIA 42.967,62 0,24% S&P 500 6.045,26 0,38% NASDAQ 100 21.913,32 0,24%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,72 0,30%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1527 -0,50% USD/Yen 143,65 0,11% Euro/Yen 165,58 -0,39%

BITCOIN:

Bitcoin 104.485 -1,18% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 75,08 5,72 USD WTI 73,87 5,88 USD

PRESSESCHAU

bis 7.30 Uhr: - US-Präsident Donald Trump hofft trotz des israelischen Angriffs auf den Iran auf eine Rückkehr zu Verhandlungen, Fox News - Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) fordert Nachverhandlungen beim Investitions-Booster: "Die Steuerausfälle von Ländern und Kommunen müssen ausgeglichen werden", Politico - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bekräftigt Kritik an SPD-"Manifest", ZDF-Talksendung Maybrit Illner - Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger, kritisiert die Entscheidung der Bahn-Führung, die preiswerte Familienreservierung von Sitzplätzen abzuschaffen, scharf, Interview, Bild - Angesichts des Fahrplanwechsels bei der Deutschen Bahn am Wochenende drängt die Union den Konzern zu einer Qualitätsoffensive, Interview mit dem verkehrspolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion, Björn Simon (CDU), Rheinische Post - Die Linke will mit einem Preismoratorium in den Ferien, mit kostenlosen Reservierungen und ICE-Freifahrten für Besitzer eines Deutschlandtickets die Bahn attraktiver machen, Interview mit der Parteichefin Ines Schwerdtner, Rheinische Post - Der Ökonom und neue Berater von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche, Justus Haucap, geht davon aus, dass die von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in Aussicht gestellte Digitalabgabe positive Auswirkungen für Internetnutzer hätte, Interview, Rheinische Post - Vorstoss der EU-Kommission für höhere Tabaksteuer trifft auf Zustimmung bei Ärztepräsident, Grünen und CSU, Bild - Der ehemalige SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat sich irritiert über die Kritik an seiner Person in Zusammenhang mit dem von ihm unterzeichneten "Manifest" zur Russland-Politik gezeigt und forderte eine sachliche Debatte ein / Sieht bisherige Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands kritisch, Interview, Rheinische Post - Das Schicksal der rund 2.400 Afghaninnen und Afghanen mit Aufnahmezusage, die in Pakistan auf eine Einreise nach Deutschland warten, bleibt unklar, Interview mit dem innenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, Rheinische Post - NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) fordert von der Bahn bessere Informationen bei Verspätungen, Gespräch, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Ifo-Präsident Clemens Fuest: "Wir brauchen Bürokratieabbau, aber auch bessere Anreize für Beschäftigung", Gespräch, ZDF heute journal update - Tesla will Angebot sogenannter virtueller Kraftwerke über Batteriespeicher in Japan landesweit anbieten, Nikkei

bis 21.00 Uhr: - Der Chefin des Vermögensverwalters Franklin Templeton machen die Schulden der USA Sorgen: "Investoren sehen die Marktturbulenzen als kurzfristige Störung", Interview mit Jenny Johnson, HB - Blackrock-Vize und ehemaliger Chef des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank SNB, Philipp Hildebrand: Donald Trump als US-Präsident ist ein Beschleunigungsagent, Interview, FAZ - Chefin der Europäischen Investitionsbank EIB, Nadia Calvino, stellt starkes Investoreninteresse an hochqualitativen Anleihen aus Europa fest: "Euro kann Rolle als internationale Reservewährung festigen", Interview, BöZ - Maskenaffäre weitet sich durch Geheimbericht aus: Gesundheitsministerium hat hohe Vergleichzahlungen an Lieferanten verschuldet, auch das Finanzministerium war involviert, FAZ - Einige US-Senatoren planen Vorstellung eines Gesetzentwurfs, wonach direkte Werbung von Pharmafirmen an Verbraucher zu verschreibungspflichtigen Medikamenten verboten werden soll, WSJ - Jura-KI-Start-up Noxtua will nach Finanzierungsrunde kräftig expandieren, Inteview mit Chef Leif-Nissen Lundbaek, BöZ - Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und Bundesvorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, lehnt auch nach der Einstufung der AfD als "gesichert rechtsextremistisch" ein Verbot der Partei ab, Interview, Welt-Fernsehen - Für Pünktlichkeit zuständige Bahnvorständin Daniela Gerd tom Markotten kündigt strategische Kehrtwende an: Baustellen zu verschieben, soll kein Tabu mehr sein, Interview, FAZ

