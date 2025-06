Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Nach schwächerem Wochenstart im ruhigen Feiertagshandel dürfte der Dax am Dienstag wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start gut 0,2 Prozent höher auf 24.233 Punkte. Der Dax bleibt auf Richtungssuche, nachdem er am vergangenen Donnerstag bei 24.479 Punkten ein weiteres Rekordhoch erreicht hatte. Auch an der Wall Street tat sich tags zuvor wenig. Sie verharrt auf dem höchsten Niveau seit Ende März. In China und Japan gab es am Morgen leichte Gewinne.

USA: - WENIG BEWEGUNG - An den US-Börsen ist am Montag unter den Anlegern keine Risikobereitschaft aufgekommen. Viele Teilnehmer wollten zunächst die Erkenntnisse weiterer Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und China abwarten, bevor sie sich neu positionierten, hiess es aus dem Handel. Die Verhandlungen haben nach Angaben chinesischer Staatsmedien am Montag in London begonnen und sollen laut einem US-Beamten am Dienstag fortgesetzt werden. Erhofft wird eine weitere Abschwächung der Spannungen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt. Laut der Marktbeobachterin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown herrscht grosse Unsicherheit über den Ausgang der Handelsstreitigkeiten. Der Dow Jones Industrial ging vor diesem Hintergrund prozentual unverändert bei 42.761,76 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 kam mit 6.005,88 Punkten auf ein Plus von 0,09 Prozent. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 legte um 0,17 Prozent auf 21.797,87 Punkte zu.

ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag zugelegt. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel knapp ein Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen konnte dagegen zuletzt nur leicht zulegen. Für den Hongkonger Hang Seng ging es um 0,3 Prozent nach oben.

DAX 24174,32 -0,54% XDAX 24145,09 -0,72% EuroSTOXX 50 5421,52 -0,16% Stoxx50 4584,71 -0,11% DJIA 42761,76 0,00% S&P 500 6005,88 0,09% NASDAQ 100 21797,87 0,17%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 130,43 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1406 -0,13% USD/Yen 144,64 0,03% Euro/Yen 164,98 -0,10%

BITCOIN:

(USD, Bitstamp) Bitcoin 109.575 -0,66%

ROHÖL:

Brent 67,24 +0,20 USD WTI 65,46 +0,17 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr: - IAEA-Chef Rafael Grossi warnt Israel vor Angriff auf iranische Atomanlagen, israelischer Sender i24news - Borussia-Dortmund-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor Club-WM: Europa-Teams "heiss wie Frittenfett", Mediengruppe Münchner Merkur/tz - Nordrhein-westfälischer Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) will Apotheken stärken, Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) - Michaela Engelmeier, Vorsitzende des Sozialverband Deutschlands (SoVD), lädt CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann nach dessen jüngsten Äusserungen zum Bürgergeld in eine Sozialberatung ein, Zeitungen der Funke Mediengruppe - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will mehr KI zur Sabotage-Abwehr einsetzen, Zeitungen der Funke Mediengruppe - Im Vorfeld der Vorstellung des neuen Verfassungsschutzberichts fordert Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) ein AfD-Verbotsverfahren, Gespräch, Politico - Schutz der Bevölkerung: DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt sieht Investitionsbedarf von über zwei Milliarden Euro, Gespräch, Rheinische Post - Wirtschaftsweise Monika Grimm hält bisherige Merz-Bilanz für nicht ausreichend, Gespräch, Bild

bis 22.30 Uhr: - T-Mobile-US-Chef Mike Sievert könnte Vorstand verlassen, HB - Jens Hanefeld, einst der wichtigste aussenpolitische Netzwerker bei Volkswagen, soll neuer deutscher Botschafter in Washington werden, HB - Der neue Deutschlandchef der US-Beratung Alix Partners, Veit Bütterlin-Goldberg, erwartet im Gegensatz zu grossen Konkurrenten weiterhin starkes Wachstum, Gespräch, HB - R+V-Chef fordert "klares Bekenntnis zur lebenslangen Rente", Gespräch mit Norbert Rollinger, HB - "Qualität allein reicht nicht", Gespräch mit Vom-Fass-Chef Thomas Kiderlen, FAZ - Soziologin Jutta Allmendinger findet die Debatte rund um die Arbeitszeit der Deutschen "zynisch". Die neue Wochenarbeitszeit werde keinen Aufschwung bringen, Gespräch, HB - Die neue Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Katrin Staffler (CSU), will zeitnah ein Gesetz zur Anstellung von Betreuungskräften, die bei pflegebedürftigen Personen zu Hause leben, auf den Weg bringen, Gespräch, Table Media

bis 21.00 Uhr: - Aktivistischer Investor hat Anteil an Novo Nordisk aufgebaut und will Einfluss auf die Ernennung des neuen Unternehmenschefs nehmen, FT - Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Jens Spahn (CDU), hat die Vorwürfe gegen ihn wegen zu teurer Maskenbestellungen und eines Logistikauftrags in seiner Zeit als Gesundheitsminister zurückgewiesen, Gespräch, Table Media - Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, warnt davor, die russische Aggression zu unterschätzen, Gespräch, Table Media