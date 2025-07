Mercedes-Benz-Aktie schwächer: Absatzrückgang im zweiten Quartal

Der Konzern erklärt die Entwicklung mit einer bewussten Absatz- und Bestandssteuerung um Auswirkungen der Zollpolitik entgegenzuwirken. In Europa hat der DAX-Konzern dank einer guten Entwicklung in Deutschland den Vorjahreswert halten können.

Bei Mercedes Benz Cars lag der Absatz mit 453.700 Pkw um 9 Prozent unter dem Vorjahr, wie der Autohersteller mit Sitz in Stuttgart mitteilte. Im wichtigsten Einzelmarkt China sackte der Absatz um 19 Prozent ab auf 140.400 Fahrzeuge. Ähnlich sieht es in den drei Monaten in den USA aus, wo der Absatz um 12 auf 74.600 einbrach. In Deutschland kletterten die Verkäufe dagegen um 7 Prozent auf 52.800 Einheiten. In Europa ergab sich noch ein kleines Plus von 159.700 Fahrzeugen.

"Insgesamt sehen wir speziell in den USA und Deutschland eine gute Kundennachfrage nach unseren Produkten, einschliesslich unserer Top-End-Fahrzeuge, obwohl Zölle den Absatz im zweiten Quartal beeinflusst haben", wird Vertriebschef Mathias Geisen in der Mitteilung zitiert.

Bei rein batterieelektrischen Pkw wurden im Quartal weltweit 35.000 Fahrzeuge verkauft - ein Rückgang von 24 Prozent im Jahresvergleich. Der Absatz von Hybrid- und reinen Elektrofahrzeugen (xEV) kletterte leicht um 4 Prozent auf 94.000 Einheiten.

Mercedes-Benz Vans verbuchte in den drei Monaten einen Absatzrückgang um 10 Prozent auf 93.400 verkaufte Fahrzeuge. Der Absatz von elektrischen Vans stieg um 32 Prozent.

Via XETRA fällt die Mercedes-Benz-Aktie zeitweise um 0,22 Prozent auf 49,97 Euro.

DOW JONES