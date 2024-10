Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag zu

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 04:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 58,52 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 19'500 Punkten tendiert. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 59,68 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,54 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'825'412 Stück gehandelt.

Am 08.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 32,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,05 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 7,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,60 EUR aus. Am 26.07.2024 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 9,49 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Wie verbucht Swatch Tiffany-Rechtsfall?

Glencore Xstrata entlässt 35 Mitarbeiter

New York Schluss: Talfahrt gebremst aber nicht gestoppt