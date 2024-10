Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagvormittag mit Aufschlag

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 09:28 Uhr 1,5 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 19'583 Punkten liegt. Bei 57,77 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 56,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 67'308 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 08.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 34,14 Prozent Luft nach oben. Am 20.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 54,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 6,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,58 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 26.07.2024 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es stand ein EPS von 2,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,34 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 36.74 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38.24 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 25.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,49 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

