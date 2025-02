Mercedes-Benz-Aktie in Rot: Mercedes-Benz kürzt nach Gewinneinbruch Dividende

Die bereinigte operative Rendite im Kerngeschäft mit Premiumautos sackte auf 8,1 Prozent von 12,6 Prozent im Vorjahr ab. Angesichts des Ergebnisrückgangs auf Konzernebene um über ein Viertel soll die Dividende auf 4,30 von 5,30 Euro je Aktie gesenkt werden.

Das Management um CEO Ola Källenius reagiert auf das schwache Abschneiden: Die Produktionskosten sollen bis 2027 um 10 Prozent gesenkt werden. Ausserdem sollen die Materialkosten verringert werden, kündigte das Unternehmen anlässlich des ebenfalls am Donnerstag stattfindenden Kapitalmarkttages an.

In den abgelaufenen zwölf Monaten sanken die Erlöse den weiteren Angaben zufolge um 4,5 Prozent auf 145,59 Milliarden Euro stiegen. Der Betriebsgewinn (EBIT) brach um knapp ein Drittel ein.

Für das laufende Jahr zeigte sich der Stuttgarter Autokonzern anlässlich der Jahrespressekonferenz pessimistisch: Der Konzernumsatz soll bei leicht sinken Autoverkäufen auf ebenfalls leicht sinken. Das Konzern-EBIT dürfte deutlich unter dem Vorjahreswert liegen. Die Rendite im Autogeschäft sieht Mercedes-Benz unter Vorjahr zwischen 6 und 8 Prozent.

Mercedes-Benz will 2027 zurück zu zweistelligen Pkw-Margen - Weniger Kapazitäten

Mercedes-Benz will ab 2027 dank eines umfangreichen Sparprogramms wieder zu zweistelligen operativen Margen im Pkw-Geschäft zurückkehren. Dazu sollen die Produktionskapazitäten in Deutschland gestrafft werden, Material- und Produktionskosten will das Management ebenfalls senken, wie Finanzchef Harald Wilhelm am Donnerstag in Sindelfingen sagte. Insgesamt soll die Produktionskapazität weltweit von 2,5 auf rund 2,0 bis 2,2 Millionen Fahrzeuge sinken. Im vergangenen Jahr war die Gewinnmarge im wichtigen Pkw-Geschäft vor Zinsen, Steuern und Sonderposten von 12,6 auf 8,1 Prozent abgerutscht. Dieses Jahr rechnen sich die Stuttgarter nur 6 bis 8 Prozent operative Marge aus - erhöhte US-Zölle könnten das sogar noch um rund einen Prozentpunkt schmälern.

Die Produktionskosten insgesamt sollen um 10 Prozent bis 2027 gekappt werden. Die Materialkosten sind mit mindestens 8 Prozent weniger eingeplant, auch an den Fixkosten soll weiter gearbeitet werden. In Deutschland werde Mercedes-Benz die Kapazitäten der Werke von rund einer Million auf rund 900.000 Autos senken. Stellen sollen laut Wilhelm vor allem durch Fluktuation abgebaut werden, Details nannte er zunächst nicht. Eine Schliessung deutscher Werke sei aber nicht geplant. Der Anteil von Niedriglohnländern an der Produktion in Europa soll von derzeit 15 Prozent auf 30 Prozent verdoppelt werden. Mercedes fertigt in Europa neben den Pkw-Fahrzeugwerken in Sindelfingen, Rastatt und Bremen auch im ungarischen Kecskemet.

Im XETRA-Handel notiert die Mercedes-Benz-Aktie zeitweise 1,83 Prozent tiefer bei 60,06 Euro.

DOW JONES / awp international