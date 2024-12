Marvell Technology-Aktie klettert zweistellig: Überzeugende Quartalsergebnisse und Ausblicke dank KI-Nachfrage

• Marvell Technology übertrifft mit Quartalsbilanz die Erwartungen• Vor allem Geschäft mit Rechenzentren stark• Auch weiterhin kräftiges Wachstum erwartet

Marvell Technology, ein Anbieter von Halbleitern für die Breitband-Kommunikation und für Speicherlösungen, konnte beeindruckende Ergebnisse für das dritte Quartal seines Fiskaljahres 2025 vorlegen. Mit einem Umsatzwachstum von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf nun 1,516 Milliarden US-Dollar übertraf das Unternehmen die Analystenschätzungen von 1,46 Milliarden US-Dollar deutlich. "Marvells Umsatz im dritten Quartal wuchs sequenziell um 19 Prozent und lag damit klar über dem Mittelpunkt unserer Erwartungen - dank der starken Nachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz", kommentierte Marvell Technology-CEO Matt Murphy die Umsatzentwicklung laut Pressemitteilung.

Der bereinigte Gewinn je Aktie lag daneben bei 0,43 US-Dollar und damit ebenfalls über den Erwartungen von 0,41 US-Dollar. Die Bruttomarge auf GAAP-Basis betrug 23 Prozent, bereinigt sogar 60,5 Prozent.

Besonders gut lief dabei im Berichtszeitraum das Rechenzentrumsgeschäft: Der Umsatz in diesem Bereich verdoppelte sich im Jahresvergleich nahezu und stieg im Vergleich mit dem zweiten Quartal um 25 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Doch auch sonst verzeichnete Marvell laut "MarketWatch" im dritten Quartal fast durchgängig gesündere sequenzielle Wachstumstrends. So seien vier der fünf Umsatzsegmente im Vergleich zum Vorquartal gewachsen, während das fünfte stagniert habe. Im zweiten Quartal hätten laut der Nachrichtenseite hingegen noch zwei Segmente leichte sequenzielle Rückgänge verzeichnet. Im Vergleich mit den Ergebnissen aus dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 waren in den Bereichen Unternehmensnetzwerke, Carrier-Infrastruktur, Verbraucherprodukte und Automotive/Industrie jedoch nach wie vor kräftige Rückgänge zu sehen.

Optimistischer Ausblick: Marvell-CEO sieht Beginn einer neuen Wachstumsära

Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 zeigte sich Marvell Technology äusserst optimistisch: Das Unternehmen prognostizierte einen Umsatz von 1,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Analysten hatten beim Umsatzausblick hingegen nur einen deutlich tieferen Wert von 1,65 Milliarden US-Dollar erwartet. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie soll im vierten Quartal voraussichtlich mit 0,59 US-Dollar deutlich über den Erwartungen der Analysten von 0,52 US-Dollar liegen.

Das erwartete beschleunigte Umsatzwachstum im vierten Quartal markiere laut CEO Murphy "den Beginn einer neuen Ära des Wachstums für Marvell". Dabei hob er auch die Bedeutung von KI für das Unternehmen hervor. "Die aussergewöhnliche Leistung im dritten Quartal und unsere starke Prognose für das vierte Quartal sind in erster Linie auf unsere kundenspezifischen KI-Siliziumprogramme zurückzuführen, die sich jetzt in der Massenproduktion befinden", wird der Marvell-CEO in der Pressemitteilung zitiert. Die anhaltend starke Nachfrage von Cloud-Kunden nach den Produkten des Unternehmens würde den Wachstumstrend laut Murphy zusätzlich verstärken. "Wir blicken auf ein starkes Jahresende und sind zuversichtlich, dass das Momentum im Geschäftsjahr 2026 anhält", zeigte sich der Unternehmenschef optimistisch.

Auch die Aktionäre von Marvell Technology scheinen diese Zuversicht zu teilen: Sie schicken die Marvell Technology-Aktie am Mittwoch im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise um 12,48 Prozent nach oben auf 107,88 US-Dollar, was einem neuen Allzeithoch entsprechen würde.

Redaktion finanzen.ch